В США выявлено рекордное число новых случаев коронавируса за сутки

Последний рекорд суточных заражений был зафиксирован в стране накануне, 4 декабря, и составил более 217 тысяч

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В субботу в США было выявлено 227 885 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем с начала пандемии, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Таким образом, суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США второй день подряд увеличивается на рекордный показатель. Накануне, 4 декабря, он составил более 217 тысяч новых случаев.

Скончались за последние сутки 2 607 пациентов с подтвержденным заболеванием.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 14,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 279 тысяч человек. Выздоровели более 5,4 миллиона заразившихся.