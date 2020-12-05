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Пандемия коронавируса COVID - 19 - житель США в противогазе с флагом

В США выявлено рекордное число новых случаев коронавируса за сутки

© AP Photo / Paul Sancya
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1538)
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Последний рекорд суточных заражений был зафиксирован в стране накануне, 4 декабря, и составил более 217 тысяч

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В субботу в США было выявлено 227 885 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем с начала пандемии, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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Таким образом, суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США второй день подряд увеличивается на рекордный показатель. Накануне, 4 декабря, он составил более 217 тысяч новых случаев.

Скончались за последние сутки 2 607 пациентов с подтвержденным заболеванием.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 14,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 279 тысяч человек. Выздоровели более 5,4 миллиона заразившихся.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1538)
Теги:
Пандемия, США, Коронавирус COVID-2019


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