Американка выиграла 170 тысяч долларов благодаря перегоревшим лампочкам

По ее словам, она сначала не могла в это поверить и пока еще не знает, на что потратит столь большой выигрыш

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Жительница штата Вирджиния в США Филлис Хьюстон (Phyllis Houston) сорвала куш в лотерее благодаря перегоревшим лампочкам гирлянды для рождественской елки, пишет UPI.

Как женщина рассказала организаторам лотереи, она решила украсить елку к празднику и увидела, что ее прошлогодняя гирлянда перестала работать. Американка решила пойти в магазин за новым украшением, а на обратном пути купила на сдачу несколько лотерейных билетов.

В результате один из билетов всеми пятью цифрами совпал с выигрышной комбинацией чисел и принес ей более 171 тысячи долларов.

"Я не могла в это поверить. Это было просто замечательно!" – вспоминает она.

Американка рассказала, что еще не решила, на какие цели потратит выигрыш.