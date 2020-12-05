Американка выиграла 170 тысяч долларов благодаря перегоревшим лампочкам

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Жительница штата Вирджиния в США Филлис Хьюстон (Phyllis Houston) сорвала куш в лотерее благодаря перегоревшим лампочкам гирлянды для рождественской елки, пишет UPI.
Как женщина рассказала организаторам лотереи, она решила украсить елку к празднику и увидела, что ее прошлогодняя гирлянда перестала работать. Американка решила пойти в магазин за новым украшением, а на обратном пути купила на сдачу несколько лотерейных билетов.
В результате один из билетов всеми пятью цифрами совпал с выигрышной комбинацией чисел и принес ей более 171 тысячи долларов.
"Я не могла в это поверить. Это было просто замечательно!" – вспоминает она.
Американка рассказала, что еще не решила, на какие цели потратит выигрыш.