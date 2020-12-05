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Лотерея

Американка выиграла 170 тысяч долларов благодаря перегоревшим лампочкам

© CC0 / Pixabay
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По ее словам, она сначала не могла в это поверить и пока еще не знает, на что потратит столь большой выигрыш

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Жительница штата Вирджиния в США Филлис Хьюстон (Phyllis Houston) сорвала куш в лотерее благодаря перегоревшим лампочкам гирлянды для рождественской елки, пишет UPI.

Лотерея
© CC0 / Pixabay
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Как женщина рассказала организаторам лотереи, она решила украсить елку к празднику и увидела, что ее прошлогодняя гирлянда перестала работать. Американка решила пойти в магазин за новым украшением, а на обратном пути купила на сдачу несколько лотерейных билетов.

В результате один из билетов всеми пятью цифрами совпал с выигрышной комбинацией чисел и принес ей более 171 тысячи долларов.

"Я не могла в это поверить. Это было просто замечательно!" – вспоминает она.

Американка рассказала, что еще не решила, на какие цели потратит выигрыш.

Теги:
США


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