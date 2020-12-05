19:36 05 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0304
  • 100 RUB4.4551
  • USD3.3115
Поиск
Протесты в Париже

В Париже снова протесты и беспорядки: полиция применяет слезоточивый газ

© photo: Sputnik / Dominic Buten
В мире
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/05/250257906.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201205/250257945/V-Parizhe-snova-protesty-i-besporyadki-politsiya-primenyaet-slezotochivyy-gaz.html

Профсоюзы журналистов и их сторонники продолжают протестовать против законопроекта, которая касается фото- и видеосъемки полицейских и распространения кадров с ними

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В Париже вновь проходит масштабная акция протеста против 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности", в полицейских летят камни, петарды, полиция применила слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

Ранее парламентское большинство решило переписать переписать критикуемую статью законопроекта, которая касается фото- и видеосъемки полицейских и распространения кадров, однако французские профсоюзы вновь призвали к проведению манифестации.

Поначалу мирная акция протеста переросла в беспорядки: полицейских полетели камни, в толпе зажигали фейерверки. Полиция применила слезоточивый газ.

В этот раз на акции мобилизованы большое число полицейских и жандармов, ощутимо больше, чем в прошлую субботу.

Акции проходят в других городах Франции.

Суть законопроекта

Нацсобрание Франции 24 ноября поддержало в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24 статья которой грозит годом тюрьмы и штрафом в 45 тысяч евро за демонстрацию "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

В поправке, которая была внесена в эту статью, уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.

Статья вызвала резкую критику в журналистском сообществе. Сотрудники СМИ опасаются, что в случае принятия законопроекта это навредит свободе слова, так как станет невозможно снимать действия силовиков во время манифестаций.

В правительстве, в свою очередь, заверили, что документ гарантирует это право.

В Париже прошло уже несколько акций против этого законопроекта. Манифестации заканчивались столкновениями демонстрантов с полицией.

Теги:
Акция протеста, Париж


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарный проходит мимо горящего дерева во время тушения пожара в общине Сильверадо в Калифорнии
Массовая эвакуация и отключение электричества: в Калифорнии с новой силой вспыхнули пожары
Сербия получила первую партию российской вакцины “Спутник V” - видео
Сербия получила первую партию российской вакцины "Спутник V" - видео
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
Коронавирус на Южном Кавказе – ноябрь 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться