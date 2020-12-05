В Париже снова протесты и беспорядки: полиция применяет слезоточивый газ

Профсоюзы журналистов и их сторонники продолжают протестовать против законопроекта, которая касается фото- и видеосъемки полицейских и распространения кадров с ними

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. В Париже вновь проходит масштабная акция протеста против 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности", в полицейских летят камни, петарды, полиция применила слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

Ранее парламентское большинство решило переписать переписать критикуемую статью законопроекта, которая касается фото- и видеосъемки полицейских и распространения кадров, однако французские профсоюзы вновь призвали к проведению манифестации.

Law enforcement in Paris is forced to retreat while anarchist black bloc militants run up and attack them at the riot. pic.twitter.com/XqTcWFRK76 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 5, 2020

Поначалу мирная акция протеста переросла в беспорядки: полицейских полетели камни, в толпе зажигали фейерверки. Полиция применила слезоточивый газ.

В этот раз на акции мобилизованы большое число полицейских и жандармов, ощутимо больше, чем в прошлую субботу.

Акции проходят в других городах Франции.

#AHORA‼️Crece la tensión en #París durante la manifestación de este sábado contra la #LoiSecuriteGlobale, que se dirige hacia la Plaza de la República (@CharlesBaudry)



Seguimos informando 🙂

pic.twitter.com/gdXIPmUeTA — Fly News (@FlyNews0) December 5, 2020

Суть законопроекта

Нацсобрание Франции 24 ноября поддержало в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24 статья которой грозит годом тюрьмы и штрафом в 45 тысяч евро за демонстрацию "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

В поправке, которая была внесена в эту статью, уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.

Статья вызвала резкую критику в журналистском сообществе. Сотрудники СМИ опасаются, что в случае принятия законопроекта это навредит свободе слова, так как станет невозможно снимать действия силовиков во время манифестаций.

Et pendant ce temps là à Paris ...

Violente pluie de projectiles . Les miliciens sont en mauvaise posture. #StopLoiSecuriteGlobale #Paris #MarcheDesLibertés #ViolencesPolicieres

Les images sont de @simonlouvet_ pic.twitter.com/IyK94lOtA1 — Le jour viendra où le peuple vaincra (@NaphtalineLeBon) December 5, 2020

В правительстве, в свою очередь, заверили, что документ гарантирует это право.

В Париже прошло уже несколько акций против этого законопроекта. Манифестации заканчивались столкновениями демонстрантов с полицией.