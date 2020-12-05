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В Германии пенсионерка завещала соседям шесть миллионов евро

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
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Бургомистр коммуны, где проживала женщина, признался, что сначала подумал, будто в размере пожертвованной суммы пропала запятая

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Жительница немецкого Гессена Рената Ведель, умершая в прошлом году, завещала жителям своей общины 6,2 миллиона евро, сообщается на сайте местного муниципалитета. Об этом пишет РИА Новости.

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© CC0 / Pixabay
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Рената Ведель перебралась в это место вместе с мужем Альфредом в 1975 году. После его смерти в 2016 году она жила в доме престарелых во Франкфурте и умерла в декабре 2019-го в 81-летнем возрасте.

Наследство, которое оставила женщина, состоит из банковского счета, акций, ценностей, дома и другого имущества.

Бургомистр коммуны Бернд Хайне признался в интервью изданию Hessenschau, что сперва не поверил в размер пожертвованной суммы.

"Сначала я подумал, что пропала запятая", – сказал он.

Хайне добавил, что деньги пойдут на общественные объекты и инфраструктуру, в том числе велосипедные дорожки, бассейн, детские сады и тому подобное.

Теги:
Пенсионер, Германия, Евро


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