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Пандемия коронавируса COVID 19 в мире. Медики проводят ПЦР тесты населению Индии

В Индии вспышка нового неизвестного заболевания

© AP Photo / Anupam Nath
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1545)
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Еще не погасла эпидемия коронавируса, как в Индии появилось новое неизвестное заболевание, происхождение которого врачи пока установить не могут

ТБИЛИСИ,  7 дек — Sputnik. В Индии начало проявлять себя неизвестного заболевания – его жертвой уже стал один человек, более 350 госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Вспышка новой эпидемии зафиксирована в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш.

У госпитализированных наблюдалось головокружение и эпилепсия. Они также жаловались на внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.

Медики пока не смогли установить причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным. Вероятная причина может быть обнаружена только после получения результатов бактериологического посева.

Пандемия нового коронавируса COVID 19 в Индии. Женщины в масках
© AP Photo / Anupam Nath
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В данное время в клиниках остаются около 160 человек, более 180 уже выписаны.

"Большинство пострадавших выздоровели, состояние остальных стабильное. Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших. Наши медицинские бригады занимаются каждым пациентом", – сказал заместитель главного министра по вопросам здравоохранения А. Шринивас.

Для установления причины заболевания в город направлены бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук.

Также Элуру в понедельник посетит главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди. Планируется, что он пообщается с заболевшими и проведет встречу с местными чиновниками.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1545)
Теги:
Эпидемия, болезнь, Индия


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