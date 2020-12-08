Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 8 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено почти 550 тысяч новых случаев заражения, скончались более восьми тысяч человек

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 8 декабря составило 66 422 058 человек, скончались 1 532 418, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 28 355 791, в Европе – 20 154 730, в Азии – 11 114 545.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 549 946, скончались 8 768 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 67 535 605 выявленных случаях инфицирования и 1 543 237 умершем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США за последние сутки число зараженных коронавирусом увеличилось почти на 206 тысяч человек и составило 14,3 миллиона. Скончались еще 2 303 человека. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 278 тысяч.

Избранный президент США Джо Байден начал объявлять о своих планах борьбы с пандемией коронавируса. В интервью телеканалу СNN он рассказал, что попросит всех американцев носить маски в течение первых 100 дней после своей инаугурации. Он также сделает маски обязательными в зданиях правительства и в общественном транспорте. Главным эпидемиологом страны останется доктор Энтони Фаучи, добавил Байден.

Байден подчеркнул, что готов вакцинироваться публично, чтобы повысить уверенность американцев в вакцинации, и призвал Сенат согласовать второй пакет мер финансовой помощи семьям и бизнесу, пострадавшим от последствий пандемии.

Тем временем губернатор Калифорнии объявил о локдауне во всем штате. Он вступит в силу, когда свободных коек в реанимационных отделениях больниц останется менее 15 процентов.

Решение властей связано с рекордным числом новых заболевших за последние сутки – более 30 тысяч. Также резко возросла статистика госпитализаций. Самые строгие меры коснутся районов, где в отделениях интенсивной терапии остались свободными менее 15% коек. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил лишить финансирования регионы, которые откажутся подчиниться требованиям. Он также выразил надежду, что это его распоряжение – последнее, и что общедоступность вакцины не за горами. Новый локдаун продлится по меньшей мере три недели.

США в целом в данный момент находятся на пике заражаемости с марта этого года.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии, которая занимает в рейтинге ВОЗ второе место в мире, число инфицированных коронавирусом за последние сутки увеличилось на 32 981 и составило 9,68 миллиона человек. Жертвами COVID-19 в стране стали 141 тысяча человек.

С трудом сдерживая эпидемию коронавируса, страна оказалась перед новой опасность. Люди стали заражаться и умирать от новой неизвестной болезни.

Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Заболевание привело к смерти одного человека, общее число заразившихся превысило 800 человек. Среди симптомов болезни – головокружение, эпилепсия, внезапные обмороки, пена у рта и дрожь. Местные власти утверждают, что неизвестное заболевание не передается от человека к человеку.

Загадочная болезнь, по мнению местных специалистов не связана с пандемией коронавируса. Власти подозревают, что к недугу могло привести загрязнение воды тяжелыми металлами, фосфорорганическими соединениями и пестицидами.

В Бразилии число инфицированных за последние сутки увеличилось на 26 363 и составило 6,6 миллиона человек. На сегодняшний день в стране погибло уже более 177 тысяч. Бразилия занимает третье место в рейтинге по количеству зараженных во всем мире.

Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что после сертификации научных рекомендаций и правовых требований Anvisa правительство предложит населению бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом Болсонару написал на своей странице в Facebook.

"В случае сертификации Anvisa правительство Бразилии предложит добровольную и бесплатную вакцинацию всему населению", – заявил он.

Ситуация в мире

Россия, по данным ВОЗ, на четвертом месте в мире с числом инфицированных в 2,4 миллиона человек и 43,5 тысячами погибших от болезни.

Россия приблизилась к пику по числу активных случаев коронавирусной инфекции, полагают ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета.

Исследователи напомнили, что в последние несколько недель в стране ежедневно выявляют 24-27 тысяч заразившихся, а недавно их число превысило 28 тысяч. Если подобные значения сохранятся в течение семи-десяти дней, после чего пойдут на спад, то можно будет считать, что Россия вышла на пик по количеству активных случаев. Примерная дата – 22 декабря. К этому дню, считают ученые, число активных случаев достигнет 514-517 тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет 479 тысяч.

В Москве пик придется на 10-12 декабря – там одновременно будут болеть 149-151 тысячи человек. В Санкт-Петербурге – 15-16 декабря, там число больных достигнет 64-65 тысяч.

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По данным на 8 декабря общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом достигло в Испании 1, 7 миллиона человек. Умерли в стране с начала пандемии 46 646 человек с диагнозом COVID-19.

В Италии число инфицированных коронавирусом достигло 1,74 миллиона человек. За последние сутки было зафиксировано 13 679 новых случаев. Число жертв вируса составляет уже 60,6 тысячи человек.

8 декабря – в день, когда католическая церковь отмечает Торжество непорочного зачатия Девы Марии – Папа Римский Франциск решил воздержаться от посещения площади Испании в Риме из-за пандемии коронавируса.

С началом второй волны заражений COVID-19 Ватикан вновь, как и весной, отказался от проведения коллективных аудиенций понтифика в присутствии верующих.

Директор ватиканской пресс-службы Маттео Бруни пояснил, что "решение не посещать площадь Испании для традиционного почитания Пресвятой Девы обусловлено нынешней чрезвычайной санитарной ситуацией, дабы избежать любого риска заражения, вызванного многолюдными собраниями".

Во Франции к этому времени зафиксировано почти 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19. Погибло 55,5 тысячи человек. Страна занимает пятое место в мире по числу зараженных.

Из-за сложной эпидситуации в стране Международный авиационный салон в Ле-Бурже в июне 2021 года не состоится. Как отмечают организаторы, решение об его отмене было принято в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями, оказавшими негативное влияние на весь авиационный сектор.

"Учитывая неопределенность, связанную с кризисом, вызванным COVID-19, было принято единогласное решение отменить Парижский авиасалон 2021 года", – говорится на сайте организаторов. Все взносы будут возмещены участникам и партнерам, совет директоров берет на себя полную ответственность за финансовые последствия принятого решения.

Отмечается, что следующий салон под Парижем пройдет только в 2023 году. Гендиректор салона Жиль Фурнье заверил, что через 2,5 года зрителей ждет "большое шоу". "Все наши команды уже мобилизованы на эту задачу", – отметил он.

Великобритания первой на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса. Со вторника в рамках этой беспрецедентной для современной Европы операции прививки начнут получать самые уязвимые перед болезнью жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет.

В Великобритании к этому времени зафиксировано 1,7 миллиона случаев заражения COVID-19, скончались более 61 тысячи человек.

Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины – от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) – также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны.

Власти обещают быстрое распространение вакцин по стране и призывают не отказываться от прививок.

Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг принц Филипп могут получить вакцину в приоритетном порядке, так как им 94 и 99 лет соответственно. Однако Букингемский дворец заявил, что королевская семья будет ждать прививок в порядке общей очереди, а также опроверг заявления СМИ, что королева может сделать прививку публично, чтобы стимулировать граждан страны прививаться.

Премьер Борис Джонсон, активно призывающий сограждан вакцинироваться, возможно, пойдет на то, чтобы сделать укол в прямом эфире, чтобы доказать безопасность вакцины.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 8 декабря правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 164 976 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 137 499 пациентов выздоровели, 1 540 скончались.

В карантине к этому времени находятся 1 267 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 963, в ковид-гостиницах – 3 744.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ