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"Альтернатива для Германии" заявила о поддержке проекта "Северный поток – 2"

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (94)
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Sputnik Грузия
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В немецкой партии отметили, что понимают не последнюю роль интересов США в блокировании работы газопровода, однако проект нужен стране

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Реализация проекта "Северный поток – 2" отвечает интересам ФРГ, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла. Об этом сообщает РИА Новости.

Строительство газопровода Северный поток – 2
photo : courtesy of Nord Stream 2
Немецкие власти назначили судно для укладки труб "Северного потока - 2"

"Санкции однозначно имеют негативные последствия, как и текущая ситуация вокруг "Северного потока – 2". Мы всегда поддерживали этот проект, мы всегда полагали, что он очень важен, поскольку это соответствует нашим экономическим интересам, он укрепляет энергетическую безопасность нашей страны и Европы", – сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, даже во времена "холодной войны" Россия всегда оставалась надежным поставщиком газа, и сейчас, когда Германия переходит к трансформации в сфере энергетики, это особенно важно.

Северный поток - 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре в Дании
photo: courtesy of Nord Stream 2
В Германии призвали США воздержаться от санкций против "Северного потока – 2"

В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций против строительства газопровода. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner – одного из подрядчиков строительства.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (94)
Теги:
США, Германия, Северный поток-2


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