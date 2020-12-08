Павел Дуров назван в США "главным хулиганом" года

ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров стал лидером рейтинга, составленного американским изданием Politico - список называется "Главные хулиганы 2020 года".

"Социальные медиа задумывались как средство сделать мир более единым, но вместо этого они отдаляют людей друг от друга — именно этот феномен подтверждает российский предприниматель Павел Дуров со своим приложением Telegram", — сказано в статье.

Любопытно, что сам мессенджер Telegram издание называет очагом свободы слова, которое "отражает идеалы своего загадочного создателя". Подчеркивается, что программа все активнее набирает популярность у западной аудитории как средство для организации массовых движений.

Тем временем издание указывает, что на Западе для контроля Telegram могут использоваться рычаги воздействия через Apple и Google. К примеру, в октябре компания из Купертино пригрозила удалить приложение из AppStore, если мессенджер не заблокирует публикации, раскрывающие личности сотрудников белорусской полиции.