Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 9 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено почти 550 тысяч новых случаев заражения, скончались более восьми тысяч человек

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 9 декабря составило 67 210 778, скончались 1 540 777, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 28 591 241, в Европе – 20 627 896 в Азии – 11 151 858.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 494 744, скончались 7 707 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 68 177 887 выявленных случаях инфицирования и 1 556 062 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 192 299 новых случаев заражения. С начала эпидемии в США зафиксировали 15 163 278 случаев заражения коронавирусом, скончались 286 232 человека. Выздоровели более 5,7 миллиона инфицированных.

Президент США Дональд Трамп надеется, что вакцины Pfizer и Moderna будут одобрены медицинским регулятором FDA в течение нескольких дней для использования в США. Заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об одобрении вакцины Pfizer, состоится в четверг.

Джо Байден, по предварительным данным одержавший победу на прошедших президентских выборах в США, в свою очередь, пообещал изменить курс пандемии COVID-19 в первые сто дней в Белом доме.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Минздрав Индии сообщил во вторник о самом низком приросте числа заболевших коронавирусом за четыре месяца – за минувшие сутки в стране выявлено 26,5 тысячи случаев заболевания, общее число заболевших составило 9,7 миллиона. Скончались с начала пандемии 140 958 человек. Согласно последним данным, более 9,1 миллиона человек в Индии выздоровели после этого заболевания.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом и на третьем месте – по смертности.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за прошедшие сутки увеличилось на 51 088, скончались еще 842 человека, сообщает министерство здравоохранения страны. По данным минздрава, общее число случаев заражения в Бразилии достигло 6 674 999, скончались 178 159 пациентов с подтвержденным заболеванием. Отмечается, что число выздоровевших после заражения превысило отметку в 5,8 миллиона.

Бразилия находится на третьем месте в мире по числу зараженных коронавирусом и на втором месте – по смертности.

Ситуация в мире

Россия, по данным ВОЗ, находится на четвертом месте в мире с числом инфицированных в 2,4 миллиона человек. За последние сутки в стране выявлено 26 097 случаев COVID-19 и 562 летальных исхода. Всего в стране 43,5 тысячи погибших от болезни.

Общее число случаев заражения новым типом коронавируса в Италии достигло 1 757 394, более 933 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 61 240 человек.

Южная Корея зарегистрировала рекордные за более чем восемь месяцев 686 случаев заражения COVID-19 за сутки, из них 662 локальных и 24 завезенных из-за границы, общее число инфицированных выросло до 39 432, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Погибли с начала пандемии уже 556 человек.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 12 282, умерли 616 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 750 241 человек, умерли 62 033 заболевших.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 33 198, умерли 211 человек, это наибольшие показатели с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего в стране с начала пандемии заразились 893 630 человек, скончались – 15 314.

Число выявленных случаев COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 1 649, погибли семь человек, сообщила во вторник пресс-служба минздрава страны. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 150 602 человека с положительным тестом на COVID-19, умерли 1 222 пациента.

В Швейцарии за сутки зарегистрировано 4 262 новых случая COVID-19, 92 человека скончались, сообщает во вторник Федеральный офис общественного здравоохранения страны. С начала пандемии в стране заболели 358 568 человек, скончались – 5 116.

В Иране за сутки зафиксировано 11 023 новых случая заражения, 323 человека скончались, сообщила официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари. Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции в стране, достигло 1 062 397, жертв – 50 917. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 754 224.

Число скончавшихся от коронавируса в Аргентине превысило 40 тысяч, сообщает минздрав страны. Кроме того, за минувшие сутки было подтверждено 3 610 новых случаев COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 1 469 919 случаев заболевания, выздоровели 1 305 587 пациентов.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 8 декабря правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 169 649 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 141 392 пациента выздоровели, 1 576 скончались.

В карантине к этому времени находятся 1 186 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 829, в ковид-гостиницах – 3 759.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ