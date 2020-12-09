На Украине после Нового года ужесточат коронавирусные ограничения

По словам украинского премьера, этот период можно будет назвать "зимними каникулами" ради безопасности граждан

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Кабинет министров Украины принял решение ужесточить общенациональный карантин с 8 по 24 января и продлить режим чрезвычайной ситуации до конца февраля из-за COVID-19, сообщает РИА Новости.

На время "локдауна" введут следующие ограничения:

закроют учебные (кроме детских садов и спецучреждений) и развлекательные заведения, рынки, а также учреждения культуры;

запретят массовые мероприятия;

торговые центры не будут пускать посетителей, кроме желающих приобрести товары первой необходимости (продукты питания, лекарства, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты и корм для животных, топливо);

кафе, бары и рестораны смогут работать только навынос (работу таких заведений в гостиницах ограничат);

парикмахерские и салона красоты можно будет посещать только по предварительной записи (без ожидания очереди внутри).

Общественный транспорт, банки, почты, ветклиники, АЗС, гостиницы и станции техобслуживания продолжат работать.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса ввело общенациональный карантин, с 11 мая некоторые меры решили смягчить. Позднее карантин продлили до конца года.

Сейчас в стране запрещены массовые мероприятия, кроме профессиональных спортивных матчей (их проводят без зрителей), ограничена работа кинотеатров и театров (доля зрителей не может превышать 50%). Перевозки разрешены, но число пассажиров не может превышать количество мест для сидения. Дискотеки и другие развлекательные заведения не работают после 22:00 и до семи утра.

Всего на Украине зафиксировали более 867 тысяч случаев заражения коронавирусом, 14,7 тысячи пациентов умерли, почти 470 тысяч выздоровели. За последние сутки выявили свыше 12 тысяч заболевших COVID-19.