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Девушки во время прогулки на одной из улиц Киева

На Украине после Нового года ужесточат коронавирусные ограничения

© photo: Sputnik / STRINGER
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1550)
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Sputnik Грузия
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По словам украинского премьера, этот период можно будет назвать "зимними каникулами" ради безопасности граждан

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Кабинет министров Украины принял решение ужесточить общенациональный карантин с 8 по 24 января и продлить режим чрезвычайной ситуации до конца февраля из-за COVID-19, сообщает РИА Новости.

На время "локдауна" введут следующие ограничения:

  • закроют учебные (кроме детских садов и спецучреждений) и развлекательные заведения, рынки, а также учреждения культуры;
  • запретят массовые мероприятия;
  • торговые центры не будут пускать посетителей, кроме желающих приобрести товары первой необходимости (продукты питания, лекарства, средства гигиены и связи, ветеринарные препараты и корм для животных, топливо);
  • кафе, бары и рестораны смогут работать только навынос (работу таких заведений в гостиницах ограничат);
  • парикмахерские и салона красоты можно будет посещать только по предварительной записи (без ожидания очереди внутри).

Общественный транспорт, банки, почты, ветклиники, АЗС, гостиницы и станции техобслуживания продолжат работать.

Михаил Саакашвили
© Sputnik / STRINGER
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса ввело общенациональный карантин, с 11 мая некоторые меры решили смягчить. Позднее карантин продлили до конца года.

Сейчас в стране запрещены массовые мероприятия, кроме профессиональных спортивных матчей (их проводят без зрителей), ограничена работа кинотеатров и театров (доля зрителей не может превышать 50%). Перевозки разрешены, но число пассажиров не может превышать количество мест для сидения. Дискотеки и другие развлекательные заведения не работают после 22:00 и до семи утра.

Всего на Украине зафиксировали более 867 тысяч случаев заражения коронавирусом, 14,7 тысячи пациентов умерли, почти 470 тысяч выздоровели. За последние сутки выявили свыше 12 тысяч заболевших COVID-19.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1550)
Теги:
Украина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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