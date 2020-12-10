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Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности переносится из-за пандемии COVID-19

© photo: Sputnik / Aleksey Vitvitskiy
В мире
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201210/250296044/Myunkhenskaya-konferentsiya-po-bezopasnosti-perenositsya-iz-za-pandemii-COVID-19.html

Форум традиционно собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая должна была пройти 19-21 февраля 2021 года, не получится провести в эти сроки из-за пандемии COVID-19, сообщил глава МКБ Вольфганг Ишингер. Об этом пишет РИА Новости.

"Продолжающаяся пандемия не дает нам провести, как ранее планировалось, МКБ 19-21 февраля 2021 года. Мы продолжим работу с нашими партнерами, чтобы оперативно определить дату для МКБ-2021", – приводит его слова пресс-служба МКБ.

По его словам, новая дата будет обнародована после согласования с компетентными органами Германии.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. Форум собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Мюнхенская конференция по безопасности


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