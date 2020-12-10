Мюнхенская конференция по безопасности переносится из-за пандемии COVID-19

Форум традиционно собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая должна была пройти 19-21 февраля 2021 года, не получится провести в эти сроки из-за пандемии COVID-19, сообщил глава МКБ Вольфганг Ишингер. Об этом пишет РИА Новости.

"Продолжающаяся пандемия не дает нам провести, как ранее планировалось, МКБ 19-21 февраля 2021 года. Мы продолжим работу с нашими партнерами, чтобы оперативно определить дату для МКБ-2021", – приводит его слова пресс-служба МКБ.

По его словам, новая дата будет обнародована после согласования с компетентными органами Германии.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. Форум собирает мировых лидеров, политиков и экспертов для обсуждения актуальных вопросов международной политики.