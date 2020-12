Внучка Елизаветы II ждет ребенка и хочет назвать его в честь COVID-19

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Член британской королевской семьи, внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндолл готова принимать поздравления – единственная дочь принцессы Анны и ее муж станут родителями в третий раз.

Как видно, текущий год стал для монаршей семьи очень плодотворным и противоречивым. Поэтому после отречения Меган Маркл и принца Гарри, пандемии и локдауна, королеву утешила новость о том, что принцесса Евгения и ее муж ждут первенца, а теперь такая же весть пришла от другой внучки Ее Величества.

39-летняя Зара Тиндолл и профессиональный регбист Марк Тиндолл порадовали родственников и поклонников королевства – совсем скоро супруги станут родителями еще раз.

Радостная новость прозвучала в подскасте The Good, The Bad & The Rugby, в котором поучаствовал избранник Зары. "Это была плодотворная неделя, прошли плановое, серьезное УЗИ: третий Тиндолл на подходе", – со смехом рассказал экс-капитан сборной Британии.

Супружеская чета уже воспитывает двух дочерей – Мию и Лену. Поэтому пара надеется на рождение мальчика. Также родители всерьез рассматривают выдуманные имена в честь пандемии COVID-19 – Ковей или Ковина.

Зара Энн Элизабет Тиндолл (Zara Anne Elizabeth Tindall) – второй ребенок и единственная дочь принцессы Анны и ее первого мужа, капитана Марка Филлипса, и восемнадцатая в линии наследования престола.

Зара Филлипс занимается конным спортом, выиграла чемпионат мира по троеборью в Ахене и в 2006 году была признана компанией BBC Спортивной личностью года. В 2007 году за успехи в конном спорте она была награждена орденом Британской империи.