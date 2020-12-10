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Диего Марадона с дочерьми. Архивное фото

Родственники Марадоны начали войну за его наследство в 40 млн евро, пишут СМИ

© AFP / Valery Hache
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По данным СМИ, аргентинский футболист написал завещание еще в 2012 году, однако через четыре года решил его отменить

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Родственники одного из лучших футболистов всех времен Диего Марадоны, скончавшегося в ноябре в возрасте 60 лет, начали борьбу за наследство экс-футболиста, пишет The Sun.

Легенда футбола Диего Марадона позирует во время презентации документального фильма о себе в Каннах, 2008 год
© AP Photo / Matt Sayles
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По информации издания, на состояние чемпиона мира по футболу претендуют как минимум 16 человек – пятеро официальных детей, семеро предполагаемых детей от любовниц и четыре его сестры из пяти.

Кроме счетов в банках Швейцарии, Дубая и Аргентины Марадоне также принадлежала элитная недвижимость по всему миру и значительный парк премиальных автомобилей.

"Война за деньги Марадоны будет не просто соперничеством – это будет настоящий чемпионат мира", – сообщил изданию источник, близкий к ситуации.

Источник подчеркивает, что по аргентинским законам при отсутствии завещания все наследники умершего имеют равные права на наследство. Даже дети, которых покойный ни разу не видел или вообще не знал об их существовании, если смогут доказать факт родства, будут пользоваться теми же правами, что и официально признанные.

По данным издания, Марадона написал завещание в 2012 году, однако через четыре года отменил его.

Болельщики во время скорби по Диего Марадоне в Аргентине
© REUTERS / Martin Villar
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Чемпион мира по футболу 1986 года, аргентинец Диего Марадона скончался 25 ноября от сердечного приступа.

Известно, что Марадона страдал от проблем с сердцем после своего увлечения наркотиками. В 2000 и 2004 годах футболист был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Позже ему также провели операцию на желудке, чтобы помочь остановить ожирение.

Марадона пять раз был назван южноамериканским футболистом года, а в 2000 году получил звание "игрока века" FIFA по результатам интернет-опроса и номинаций официальных лиц, тренеров и игроков Федерации. Также аргентинец – первый обладатель почетного "Золотого мяча".

Теги:
Диего Марадона


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