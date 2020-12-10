16:39 10 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9781
  • 100 RUB4.4740
  • USD3.2812
Поиск
LIVE:
Джордж Клуни в Ереване

Джорджа Клуни госпитализировали после экстремального похудения

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Светская хроника (389)
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201210/250302772/Dzhordzha-Kluni-gospitalizirovali-posle-ekstremalnogo-pokhudaniya.html

В фильме, для которого актер сильно похудел, он выступил как режиссер и исполнитель главной роли - больного раком астронома

ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Знаменитый американский актер и режиссер Джордж Клуни оказался в больнице после того, как сильно похудел для роли в фильме "Полночное небо", сообщает Mirror.

Мераб Нинидзе в сериале МакМафия
photo: Merab Ninidze / FB
Мераб Нинидзе номинирован на Премию британского независимого кино

В этой картине Клуни выступил как режиссер и как исполнитель главной роли - больного раком астронома. По сюжету фэнтезийного триллера ученый по имени Августин в постапокалиптической Арктике изо всех сил пытается установить контакт с прибывающим космическим кораблем для того, чтобы помешать коллегам-астронавтам вернуться на родную планету, поскольку на ней произошла загадочная всемирная катастрофа.

По данным издания, для этой роли Клуни сбросил почти 13 килограммов и за несколько дней до начала съемок он попал в больницу из-за боли в животе. Врачи диагностировали у него панкреатит. Клуни пришлось несколько дней провести в больнице.

"Я думаю, я слишком сильно старался сбросить вес и, возможно, не следил за собой", — заявил актер, уверенный, что диета могла спровоцировать заболевание. 

Клуни, снявший еще несколько картин, заявил, что фильм "Полночное небо" является для него самым большим проектом на сегодняшний день, и ему нужно было оставаться в отличной форме, чтобы довести работу до конца. "Потребовалось несколько недель, чтобы поправиться, а для режиссера это было непросто, так как нужна энергия", - отметил актер. 

Темы:
Светская хроника (389)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Лесной пожар в Западной Грузии у села Кулеви
Огонь на болотах: крупный лесной пожар в Западной Грузии - фото
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео
Столица Грузии готовится к празднованию Нового года - видео
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться