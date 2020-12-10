Джорджа Клуни госпитализировали после экстремального похудения

В фильме, для которого актер сильно похудел, он выступил как режиссер и исполнитель главной роли - больного раком астронома

ТБИЛИСИ, 10 дек - Sputnik. Знаменитый американский актер и режиссер Джордж Клуни оказался в больнице после того, как сильно похудел для роли в фильме "Полночное небо", сообщает Mirror.

В этой картине Клуни выступил как режиссер и как исполнитель главной роли - больного раком астронома. По сюжету фэнтезийного триллера ученый по имени Августин в постапокалиптической Арктике изо всех сил пытается установить контакт с прибывающим космическим кораблем для того, чтобы помешать коллегам-астронавтам вернуться на родную планету, поскольку на ней произошла загадочная всемирная катастрофа.

По данным издания, для этой роли Клуни сбросил почти 13 килограммов и за несколько дней до начала съемок он попал в больницу из-за боли в животе. Врачи диагностировали у него панкреатит. Клуни пришлось несколько дней провести в больнице.

"Я думаю, я слишком сильно старался сбросить вес и, возможно, не следил за собой", — заявил актер, уверенный, что диета могла спровоцировать заболевание.

Клуни, снявший еще несколько картин, заявил, что фильм "Полночное небо" является для него самым большим проектом на сегодняшний день, и ему нужно было оставаться в отличной форме, чтобы довести работу до конца. "Потребовалось несколько недель, чтобы поправиться, а для режиссера это было непросто, так как нужна энергия", - отметил актер.