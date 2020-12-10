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Судно-трубоукладчик Solitaire и судно снабжения Fortitude стоят на якоре в Дании

Судно для укладки труб "Северного потока – 2" приблизилось к месту работ

photo: courtesy of Nord Stream 2
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (95)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201210/250303204/Sudno-dlya-ukladki-trub-Severnogo-potoka--2-priblizilos-k-mestu-rabot.html

Прокладка трубопровода продлится до апреля 2021 года, однако с января оператору проекта понадобятся новые разрешения и, возможно, другое судно

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Якорный трубоукладчик "Фортуна", который Германия назначила заняться прокладкой труб для "Северного потока – 2" в водах страны, отправился на восток в направлении газопровода, сообщает РИА Новости.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Судно какое-то время стояло в немецком порту Росток, после чего отправилось в направлении газопровода и остановилось в открытом море недалеко от полуострова Цингст, следует из данных системы отслеживания судов Marine Traffic.

Днем 5 декабря судно покинуло немецкий порт Висмар и взяло курс на Росток. Однако позднее в тот же день трубоукладчик остановился в открытом море неподалеку от Висмара. Днем 9 декабря "Фортуна" возобновила движение и вечером встала на рейде порта Росток.

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) заявило, что с 5 по 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.

Северный поток – 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода - видео
video: Ruptly / Wh.gov / facebook.com/maria.zakharova.167
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода - видео

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций против строительства газопровода. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner – одного из подрядчиков строительства.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (95)
Теги:
Северный поток-2


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