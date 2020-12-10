В работе Facebook Messenger произошел сбой: что происходит?

Как оказалось, большинство пользователей Messenger жалуются на проблемы с получением сообщений, с соединением с сервером и авторизацией

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Пользователи популярного приложения Facebook Messenger во многих странах мира сообщают о сбоях в работе сервиса, пишет РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в различных интернет-ресурсах.

По информации портала, перебои в работе мессенджера начались около 13:00 по Тбилиси, а наибольшее количество неполадок в его работе зафиксировано в Великобритании, Греции, Польше, а также Бельгии, Нидерландах, Австралии и ряде других стран.

По данным Downdetector, 52% пользователей Messenger жалуются на проблемы с получением сообщений, 31% - с соединением с сервером, 16% - с авторизацией.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана в 2004 году Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.