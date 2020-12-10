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Кто может стать "Человеком года" в 2020 году – журнал Time обнародовал шорт-лист

© AFP / Olivier Douliery
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Редакторы Time рассматривают четырех кандидатов для выбора в этом году человека, который больше всего повлиял на мир в хорошем или плохом ключе

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Американский журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человека года – 2020".

Всего в список вошло четыре кандидата, два из которых в виде собирательного образа.

Так, кандидатами на звание стали Дональд Трамп и Джо Байден, политическая борьба которых большую часть года находилась на первых страницах СМИ.

Дональд Трамп выступает перед американскими военнослужащими в Афганистане
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Также редакция Time включила в список претендентов главного инфекциониста США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, которые находились на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

Последним, четвертым, кандидатом на звание "Человек года-2020", стало "Движение за расовую справедливость", которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

В 2019 году "Человеком года" по версии Time была названа шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

Человека года выбирают читатели и редакция журнала. Однако в Time подчеркивают, что результаты онлайн-голосования дают лишь представление о том, кого аудитория считает достойным этого статуса.

"Человек года" по версии редакции журнала Time определяется ежегодно с 1927 года, интернет-голосование проводится лишь с 1998 года. Вплоть до 1950 года кандидатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР "Человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.

Теги:
США, Пандемия, Джо Байден, Дональд Трамп, "Человек года", Журнал Time


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