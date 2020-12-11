"Человеком года" по версии Time стали Джо Байден и Камала Харрис

Помимо Байдена, за звание боролись президент Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками и "Движение за расовую справедливость"

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Джо Байден и Камала Харрис, по предварительным данным, избранные президентом и вице-президентом США, названы "Человеком года - 2020" по версии журнала Time.

В ранее обнародованный шорт-список издания, помимо Байдена, входили действующий президент Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками и "Движение за расовую справедливость", которое началось в США после гибели в Миннеаполисе при задержании Джорджа Флойда.

В прошлом году "Человеком года" стала шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

"Человека года", который больше всего повлиял на мир в хорошем или плохом ключе, выбирают читатели и редакция журнала. Однако в Time подчеркивают, что результаты онлайн-голосования дают лишь представление о том, кого аудитория считает достойным этого статуса.

"Человек года" по версии редакции журнала Time определяется ежегодно с 1927 года, интернет-голосование проводится лишь с 1998 года. Вплоть до 1950 года кандидатами становились конкретные личности, однако позднее звание получали и абстрактные персонажи. Из граждан России и СССР "Человеком года" становились Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущев, Михаил Горбачев, Юрий Андропов и Владимир Путин.