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Строительство газопровода Северный поток – 2

Трубоукладчик "Фортуна" приступил к строительству "Северного потока – 2"

photo: courtesy of Nord Stream 2
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (96)
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Sputnik Грузия
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Прокладка трубопровода продлится до апреля 2021 года, с января оператору проекта понадобятся новые разрешения и, возможно, другое судно

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "Северного потока – 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода - видео
video: Ruptly / Wh.gov / facebook.com/maria.zakharova.167
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода - видео

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) заявило, что с 5 по 31 декабря "Фортуна" будет проводить работы в южной части Балтийского моря, в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров (100 футов)", - говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

Северный поток – 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
"Альтернатива для Германии" заявила о поддержке проекта "Северный поток – 2"

В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций против строительства газопровода. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner – одного из подрядчиков строительства.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (96)
Теги:
Германия, Северный поток-2


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