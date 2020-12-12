"Завершим пандемию" – Трамп объявил о начале вакцинации в США

По словам американского президента, делать прививки жителям Соединенных Штатов начнут менее чем через сутки

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Поставки вакцины от компаний Pfizer и BioNTech в штаты уже начались, жителей начнут прививать менее чем через сутки, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

"Пандемия, может, и началась в Китае, но мы завершим ее прямо здесь, в Америке", – заверил Трамп.

Он напомнил, что препараты от Pfizer, BioNTech, а также от компании Moderna эффективны на 95 процентов, что "выходит далеко за пределы ожиданий".

По словам президента, разработчики преодолели "золотой стандарт безопасности", а США стала "первой страной, создавшей безопасную вакцину".

"Я горд сообщить, что мы обеспечили возможность того, чтобы эта вакцина была бесплатной для всех американцев", – добавил Трамп.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в пятницу одобрило вакцину, созданную американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Компания Moderna также подала заявку FDA на лицензирование для экстренного использования.