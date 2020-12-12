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Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ

Смертность от коронавируса в Европе выросла почти в два раза – ВОЗ

© AP Photo / Anja Niedringhaus
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1559)
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За последние полтора месяца суточный показатель смертности в мире не раз обновлял рекорд, последний из которых был накануне

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Уровень смертности от коронавируса за последние полтора месяца вырос на 60% по всему миру, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. Об этом пишет РИА Новости.

Мандарин на тарелке
© CC BY 2.0 / Kevin Gong / Mandarin
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"В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%", – сказала она.

По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.

За последние полтора месяца суточный показатель смертности не раз обновлял рекорд, последний из которых был накануне – 13 141 летальный случай в мире за 24 часа.

По последним данным ВОЗ на 12 декабря, в мире выявлено 69,5 миллиона случаев коронавируса в мире, скончались почти 1,6 миллиона человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1559)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Европа, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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