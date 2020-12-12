Смертность от коронавируса в Европе выросла почти в два раза – ВОЗ

За последние полтора месяца суточный показатель смертности в мире не раз обновлял рекорд, последний из которых был накануне

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Уровень смертности от коронавируса за последние полтора месяца вырос на 60% по всему миру, заявила на брифинге в пятницу глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. Об этом пишет РИА Новости.

"В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%", – сказала она.

По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире, однако в Европе смертность выросла почти на 100%.

За последние полтора месяца суточный показатель смертности не раз обновлял рекорд, последний из которых был накануне – 13 141 летальный случай в мире за 24 часа.

По последним данным ВОЗ на 12 декабря, в мире выявлено 69,5 миллиона случаев коронавируса в мире, скончались почти 1,6 миллиона человек.