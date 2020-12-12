В Saxo Bank рассказали о перспективах окончания пандемии и восстановлении экономики

Скорая победа человечества над коронавирусом и восстановление мировой экономики станет возможным благодаря прорыву в науке, считают в Saxo Bank

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года, рассказал в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

"Полагаю, что во втором квартале 2021 года (стоит ждать окончания пандемии – ред.). Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году", – сказал Якобсен.

По его словам, быстрее других восстановятся азиатские экономики, у которых "дела уже идут лучше". За ними последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими, считает Якобсен.

Он подчеркнул, что это станет возможным благодаря прорыву в науке.

"Никто не мог предсказать, что лишь через девять месяцев после начала пандемии COVID-19 начнется производство вакцин. Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации", – отметил Якобсен.

Директор по инвестициям признал, что вирус может мутировать, но выразил уверенность, что если наука победит вирус, то и со всеми его девиациями тоже справится.

"В 2020 году наука смогла в очередной раз доказать, что нужно доверять человеческим способностям изобретать что-то новое", – заключил он.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ на 12 декабря, в мире выявлено 69,5 миллиона случаев коронавируса в мире, скончались почти 1,6 миллиона человек.