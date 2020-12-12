Одно из писем известного маньяка Зодиака разгадано спустя 50 лет после его убийств

Дешифровщики работали над письмом долгие годы, и один из них признался, что посвятил этому почти 15 лет и уже не надеялся взломать шифр

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Команда взломщиков-любителей из США, Австралии и Бельгии, занимающаяся разгадыванием шифров, смогла разгадать криптограмму известного серийного маньяка Зодиака спустя 51 год, сообщает издание San Francisco Chronicle.

Зодиак – серийный убийца, совершавший преступления в Калифорнии в районе Сан-Франциско в 1960-х годах. По его собственным заявлениям, он убил в общей сложности 37 человек. Полиция имеет доказательства нападений на семерых человек, пятеро из которых погибли. Зодиак прославился тем, что после каждого убийства отправлял в газеты письма с зашифрованными посланиями и окровавленными фрагментами одежды жертв. В криптограммах была зашифрована информация о его личности, но полиции так и не удалось его поймать.

Зашифрованный текст, который смогли прочесть, был отправлен в письме к San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года и с тех пор не переставал озадачивать власти и сыщиков-любителей. Следователи надеялись, что в нем окажется зашифровано имя убийцы, однако его там не было.

По словам Дэвида Оранчака, дешифровщика, работавшего над текстом 15 лет, письмо гласит:

"Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать… Я не боюсь газовой камеры, потому что она поскорее отправит меня в рай. Потому что теперь у меня достаточно рабов, работающих на меня, а у остальных нет ничего, когда они добираются до рая – поэтому они и боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю: моя новая жизнь будет легкой после райской смерти".

Как пишет издание, это второй из четырех шифров Зодиака, который удалось расшифровать.

Взломщики письма передали данные в ФБР. В ведомстве, в свою очередь, подчеркнули, что расследование дела о Зодиаке продолжается подразделением ФБР в Сан-Франциско.

Таким образом, нерасшифрованными являются еще два послания Зодиака. Предполагается, что в одном из них маньяк зашифровал свое имя. Однако Дэвид Оранчак заявил, что разгадать их почти невозможно, так как оба письма очень малы по объему – разгадкой к ним могут быть тысячи разных имен и фраз.

Про Зодиака и его шифры было снято сразу несколько фильмов, самый известный из них вышел в 2007 году с Джейком Джилленхолом и Робертом Дауни-младшим в главных ролях.