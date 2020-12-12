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Снежный барс заразился коронавирусом в американском зоопарке

© photo: Sputnik / Ilya Naimushin
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201212/250326784/Snezhnyy-bars-zarazilsya-koronavirusom-v-amerikanskom-zooparke.html

Эксперты ВОЗ подтверждают, что животные могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Тест на коронавирус снежного барса в зоопарке американского Луисвилла (штат Кентукки) показал положительный результат, сообщили в зоопарке. Об этом пишет РИА Новости.

"Зоопарк 11 декабря объявил, что тест на вирус SARS-CoV-2, вызывающего у людей COVID-19, у снежного барса Ниси оказался положительным. Зоопарк ожидает результаты анализа еще двух барсов мужского пола: Кимти и Меру", – говорится в заявлении на сайте учреждения, где также отмечается, что подобный случай был зафиксирован впервые.

Как сообщили в зоопарке Луисвилла, у этих животных наблюдаются легкие симптомы заболевания, в том числе кашель и хрип, однако добавили, что они чувствуют себя хорошо. У других обитателей зоопарка симптомов заражения не выявлено.

Норка в вольере
© photo: Sputnik / Kirill Shpitsin
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Предположительно, животное могло заразиться от бессимптомного носителя коронавируса среди сотрудников зоопарка. Снежные барсы будут перемещены в недоступные для посетителей помещения на время карантина.

В начале недели стало известно, что в зоопарке Барселоны коронавирусом переболели львы.

Эксперты ВОЗ ранее подтверждали, что собаки и кошки могут быть инфицированы коронавирусом, но такие случаи сравнительно редки.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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