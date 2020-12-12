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В США заявили, что "Северный поток - 2" никогда не будет функционировать

© photo: Sputnik / Sergey Guneev
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Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (97)
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Sputnik Грузия
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Ранее трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии по распоряжению немецкого правительства

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Проект российского газопровода "Северный поток - 2" не имеет шансов на реализацию, сообщает DPA со ссылкой на высокопоставленного источника из американского правительства. Об этом пишет РИА Новости.

Строительство газопровода Северный поток – 2
photo: courtesy of Nord Stream 2
Трубоукладчик "Фортуна" приступил к строительству "Северного потока – 2"

По мнению собеседника агентства, если бы оператор газопровода действительно мог завершить проект, он бы "давно это сделал".

Ранее оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка "потока" в водах Германии.

Северный поток - 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода - видео
video: Ruptly / Wh.gov / facebook.com/maria.zakharova.167
“Северный поток - 2”: почему США мешают строительству газопровода - видео

В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций против строительства газопровода. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner – одного из подрядчиков строительства.

Темы:
Строительство газопровода "Северный поток – 2" (97)
Теги:
США, Северный поток-2


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