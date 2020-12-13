Генсек ООН призвал страны объявить чрезвычайное положение в сфере климата

В противном случае человечество в этом столетии может столкнуться с катастрофическим потеплением – более чем на три градуса, подчеркнул Генсек ООН

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до достижения углеродной нейтральности. Об этом пишет РИА Новости.

Углеродная нейтральность предполагает, что все выбросы углекислого газа компенсируются за счет реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается.

Гутерреш заявил, что обязательства, данные странами при заключении Парижского климатического соглашения, не исполняются. По его словам, концентрация диоксида углерода достигла рекордного уровня, температура на Земле сегодня на 1,2 градуса выше, чем до промышленной революции. Такими темпами человечество в этом столетии может столкнуться с катастрофическим потеплением – более чем на три градуса, подчеркнул Генсек ООН.

"Именно поэтому сегодня я призываю всех мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до тех пор, пока не будет обеспечена углеродная нейтральность", – заявил он.

По словам Гутерреша, около 38 стран уже сделали этот шаг, признав экстренность ситуации, поэтому он призвал всех остальных последовать этому примеру.

Генсек ООН также призвал страны назначить цену за загрязнение углеродом, постепенно прекратить финансирование сектора ископаемых энергоносителей и положить конец его субсидированию. Коме того, он попросил прекратить строительство новых угольных электростанций, начать облагать налогом не доходы, а углеродные выбросы и переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. Это первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все большую долю в энергопоставках должны получать возобновляемые источники энергии.