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Медицинская маска

В чем опасность ношения одной маски несколько дней подряд – ответ врачей

© CC0 / Pixabay
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Во время пандемии коронавируса на многих людях можно увидеть многоразовые маски, которые иногда носятся по несколько дней подряд

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Медицинская маска превращается в "мокрый компресс", если человек носит ее несколько дней подряд, рассказала РИА Новости врач-инфекционист Елена Белова.

"Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления - покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять. Влажная маска должна быть выброшена", – сказала Белова.

По ее словам, если у человека есть проблемы с легкими, то лучше купить более продвинутые варианты с клапаном, с фильтром.

Не верю!
© photo: Sputnik
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"Они позволяют людям, у которых есть проблемы с легкими, дышать спокойно. И лучше использовать именно ее", - добавила она.

В свою очередь врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что маска, которую человек носит долгое время, накапливает в себе загрязнения.

"Во-первых, сам дышишь на нее, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет - и бактериальная, и вирусная загрязненность. Поэтому и надо менять", – подчеркнул он.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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