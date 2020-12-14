В России назвали безосновательными обвинения в кибератаке на Минфин США

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Посольство России в США назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить Москву в хакерских атаках на американские органы госвласти, пишет РИА Новости.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям. Масштаб взлома был настолько серьезен, что в субботу, по словам одного из источников, состоялась встреча Совета нацбезопасности США. Как написала Washington Post, в причастности к взлому обвинили российских хакеров, никаких доказательств в сообщении не приводится.

"Обратили внимание на очередные безосновательные попытки американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США. Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами.

Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде", – говорится в сообщении на странице посольства России в Facebook.

Добавляется, что Россия продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности. Кроме того, в посольстве напомнили об инициативе Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности.

"Ответа от Вашингтона мы так и не получили, равно как и по другим нашим предложениям по выстраиванию конструктивного и равного диалога между двумя странами", – подчеркивается в посте.

В Москве не раз называли обвинения Запада в причастности российских хакеров к различным атакам бездоказательными. При этом Россия предлагала Западу возобновить диалог по кибербезопасности, но получила "категорический отказ".