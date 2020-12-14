В Японии выбрали иероглиф 2020 года

Иероглиф выбран в связи с тремя рекомендациями – избегать тесных пространств, скоплений людей и тесных контактов в ситуации с пандемией

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Японцы выбрали иероглиф уходящего года – это иероглиф "мицу" со значением "тесный". Он выбран в связи с тремя рекомендациями избегать тесных пространств, скоплений людей и тесных контактов в ситуации с пандемией коронавируса. Прямая трансляция этого события велась по телеканалу NHK.

К концу каждого года по традиции в Японии выбирают главный иероглиф-символ уходящего года, знак выводит на полотне бумаги большой кистью и тушью настоятель буддийского храма "Киёмидзу-дэра" в Киото.

Основное значение у нынешнего иероглифа-символа года – "тесный", "плотный" или "скрытный". Дело в том, что в нынешнем году в Японии при выведении формулы противостояния коронавирусу стало ходовым выражение "трех мицу" ("санмицу" или "мицу-но мицу") относительно трех словосочетаний, в которые входит и стоит на первом месте выбранный иероглиф "тесный", предупреждая, чего именно следует избегать для защиты от инфекции.

Иероглифы-символы уходящих лет выбираются в Японии с 1995 года. Традиция выбирать иероглиф года есть и в Китае.