"Корону Солнца" увидят жители Земли во время затмения

В этот же день своего пика достигнет метеорный поток Геминиды. Это будет ярким зрелищем, однако увидеть его будет непросто

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. Полное солнечное затмение, во время которого люди смогут увидеть невооруженным глазом "корону Солнца", ожидается вечером в понедельник, 14 декабря, сообщается на сайте Московского планетария.

По расчетам астрономов, максимальная фаза затмения будет в 20:00-20:25 по тбилисскому времени, в зависимости от места наблюдений в Южной Америке. Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

На территории России затмение видно не будет. Но трансляцию этого события можно будет увидеть сайте Московского планетария.

Любопытно, что в этот же день ожидается редчайшее соединение на небосводе двух гигантов Юпитера и Сатурна. Такое событие происходит раз в столетия. "В последний раз так близко на небе их было видно 794 года назад – 4 марта 1226 года", – говорится в сообщении.

Метеорный поток

Метеорный поток Геминиды также достигнет пика в ночь на 14 декабря. Ожидается, что это будет ярким зрелищем, но увидеть его будет непросто, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"Геминиды – один из самых мощных ежегодных потоков, по численности иногда даже превосходят Персеиды августовские. Но следует учитывать, что погодные условия играют очень важную роль. И при неблагоприятных условиях для наблюдений – пасмурном небе, облачном, яркой Луне, осадках – получить полное представление, и вообще, увидеть это явление, очень сложно, практически невозможно", – сказала Рублева.

В больших городах наблюдению метеорных потоков сильно мешает засветка ночного неба. При этом Рублева уточнила, что 14 декабря Луна будет в фазе новолуния и не будет мешать смотреть на метеоры.