В работе YouTube и других сервисов Google произошел глобальный сбой

Возникают проблемы при попытки зайти на YouTube, Gmail и другие сайты корпорации. По последним данным, неполадки возникли у жителей Грузии, России, Германии, а также Британии, Италии и других европейских стран

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Большинство пользователей Google в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

В частности, возникают проблемы при попытки зайти на YouТube, Gmail и другие сайты корпорации.

По последним данным, неполадки возникли у жителей Грузии, России, Германии, а также Британии, Италии и других европейских стран.

Как отмечается, около 86% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 13% — на сложности с поиском.

Приблизительно 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы со входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще пяти процентов возникли проблемы с получением сообщений на почту.

При этом около 49% пользователей YouTube сказали о том, что у них возникли проблемы с сайтом ресурса, 45% рассказали о проблемах при просмотре видео, а еще четыре процента столкнулись с проблемой авторизации на сайте.