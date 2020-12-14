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Пандемия коронавируса COVID - 19 Жители Берлина, Германия, на акции протеста против ограничений

Самый жесткий локдаун за всю историю страны - Германия пошла на крайние меры

© AP Photo / Fabian Sommer
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1569)
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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали введение в стране общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января

ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Немецкие власти решили ввести с 16 декабря самый жесткий локдаун за всю историю страны, поскольку ситуация в связи с распространением COVID-19 крайне серьезна, заявил в своем телеобращении президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Закрытые кафе бары и рестораны в эпидемию коронавируса
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мы все надеялись на дальнейшее продвижение. Но вирус по-прежнему держит нас под контролем. Поэтому, начиная со среды, наша общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории Федеративной Республики Германии. Ситуация ужасная. Тысячи смертей за неделю и инфекция, которая грозит выйти из-под контроля - мы не можем избежать радикальных мер", - заявил глава государства.

По словам Штайнмайера, празднование Рождества и Нового 2021 года пройдет не так, как надеялись власти, более того - наступающие недели "станут для многих людей обременительным временем".

Кроме того, ковид-ограничения "угрожают экономической жизни", но "основная цель должна заключаться в том, чтобы как можно быстрее снизить количество инфицированных, а затем удерживать его на низком уровне", отметил президент.

"Сейчас мы вступили в решающую фазу борьбы с вирусом. Наши медицинские знания и варианты лечения сейчас более обширны, чем несколько месяцев назад. И есть еще одна причина для уверенности: первые вакцины будут одобрены в Германии в декабре, сотни центров вакцинации созданы или создаются, а вакцинация начнется сразу после Нового года.

Пандемия коронавируса COVID 19 - врачи в отделении интенсивной терапии в больнице
© AP Photo / Francois Mori
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Я уверен, что ответственность, которую мы сейчас проявляем, бремя, которое мы будем нести сейчас и в течение некоторого времени, не напрасно. Оно приближает нас к концу пандемии", - сказал президент.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали введение в стране общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января.

В частности, со среды в Германии закроется абсолютно все, кроме продуктовых магазинов, аптек, оптик. В это время запрещена продажа пиротехники, граждан призывают отказаться от фейерверков в праздники. Запрещена уличная продажа алкоголя. При этом земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1569)


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