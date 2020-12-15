Эпическую грузинскую поэму "Витязь в тигровой шкуре" перевели на хинди

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Поэму "Витязь в тигровой шкуре" грузинского классика Шота Руставели перевели на хинди и издали в Индии, автором идеи является чрезвычайный и полномочный посол Грузии в республике Арчил Дзулиашвили.

Презентация поэмы прошла в онлайн-формате, в рамках книжного фестиваля Jaipur Journals.

Как заявил на презентации Дзулиашвили, идея перевода и издания "Витязя в тигровой шкуре" на хинди возникла у него давно, а ее реализация началась, как только он прибыл в Индию с дипломатической миссией.

"С самого первого дня моего приезда в Индию я очень хотел познакомить индийских читателей с блеском грузинской литературы. И сегодня я рад сообщить, что один из величайших шедевров грузинской литературы "Витязь в тигровой шкуре", который был написан великим грузинским поэтом Шота Руставели, опубликован на хинди. Эта поэма с универсальными ценностями описывает борьбу света и тьмы", – сказал Дзулиашвили.

"Витязь в тигровой шкуре" – одно из основополагающих произведений грузинской литературы, написанное в XII веке.

Впервые это произведение напечатали в Тбилиси в 1712 году. С тех пор его перевели более чем на 50 языков мира. Знаменитая поэма была и продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы.