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Обложка комикса по мотивам поэмы Витязь в тигровой шкуре

Эпическую грузинскую поэму "Витязь в тигровой шкуре" перевели на хинди

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2184)
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https://sputnik-georgia.ru/world/20201215/250337100/Epicheskuyu-gruzinskuyu-poemu-Vityaz-v-tigrovoy-shkure-pereveli-na-khindi.html

Идея перевести великое грузинское произведение на хинди пришла в голову послу Грузии в республике Индия

ТБИЛИСИ, 15 дек - Sputnik. Поэму "Витязь в тигровой шкуре" грузинского классика Шота Руставели перевели на хинди и издали в Индии, автором идеи является чрезвычайный и полномочный посол Грузии в республике Арчил Дзулиашвили.

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Презентация поэмы прошла в онлайн-формате, в рамках книжного фестиваля Jaipur Journals.

Как заявил на презентации Дзулиашвили, идея перевода и издания "Витязя в тигровой шкуре" на хинди возникла у него давно, а ее реализация началась, как только он прибыл в Индию с дипломатической миссией.

"С самого первого дня моего приезда в Индию я очень хотел познакомить индийских читателей с блеском грузинской литературы. И сегодня я рад сообщить, что один из величайших шедевров грузинской литературы "Витязь в тигровой шкуре", который был написан великим грузинским поэтом Шота Руставели, опубликован на хинди. Эта поэма с универсальными ценностями описывает борьбу света и тьмы", – сказал Дзулиашвили.

"Витязь в тигровой шкуре" – одно из основополагающих произведений грузинской литературы, написанное в XII веке.

Впервые это произведение напечатали в Тбилиси в 1712 году. С тех пор его перевели более чем на 50 языков мира. Знаменитая поэма была и продолжает оставаться одним из наиболее читаемых произведений в Грузии, оказывая исключительное влияние на развитие грузинской литературы.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2184)


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