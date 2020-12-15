Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 15 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 574 тысяч новых случаев заражения, скончались 8,7 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 15 декабря ноября составило 71,051,805 человек, скончались 1,608,648, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О чем пишут грузинские газеты: как быстро вакцина сразит пандемию?>>

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 30,416,759, в Европе – 22,116,845, в Азии – 11,398,927.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 574,969, скончались 8,726 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 72 778 813 выявленном случае инфицирования и 1 619 399 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США за последние сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на почти на 184 тысячи человек и составило 16,5 миллиона. Скончались еще 1 357 человек. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 300 тысяч.

В США и Канаде началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Первыми вакцину от коронавируса в понедельник, 14 ноября, получили медсестры Сандра Линдси, работающая в реанимации одной из нью-йоркских клиник, и Анита Киданген из Торонто.

Кадры получения прививки показали в прямом эфире по телевидению в обеих странах. Обе медсестры после вакцинации заявили, что с ними все в порядке, а ощущения не отличались от любых других прививок. Мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо, комментируя начало вакцинации, поблагодарил медиков, назвав их истинными героями. Президент США Дональд Трамп сообщил о начале вакцинации в Twitter. "Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!" - написал он.

В прививочной кампании в США и Канаде используют вакцину немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer. Поставка первых партий препарата 145 центрам вакцинации завершится 16 декабря, сообщил ранее один из руководителей "Операции невероятная скорость" (Operation Warp Speed), программы массовой вакцинации Белого дома, генерал Гас Перна.

Вакцина BioNTech/Pfizer получила допуск в США и Канаде в начале декабря.

Прививку от коронавируса в числе первых сделал и.о. министра обороны США Кристофер Миллер. Процесс вакцинации снимался на видео.

Согласно изданию Hill, опубликовавшему видео, процедура проходила в военно-морском госпитале имени Уолтера Рида.

«Это все? Да ладно! Это совсем не больно!» - пошутил Миллер во время укола.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии число инфицированных коронавирусом за последние сутки увеличилось на более чем 27 тысяч человек и составило 9,8 миллиона человек. Жертвами COVID-19 в стране стали 143 тысячи человек.

По числу инфицированных Индия занимает второе место в мире.

На третьем месте Бразилия. Число инфицированных в стране за последние сутки увеличилось на 21 825 и составило 6, 9 миллиона человек. На сегодняшний день в стране погибло уже более 181 тысячи.

Верховный суд Бразилии дал правительству страны 48 часов, чтобы оно установило дату начала вакцинации жителей от коронавируса. Согласно плану властей, первыми вакцину должны получить пожилые люди, сотрудники органов здравоохранения и лица, проживающие на территории крупных племенных групп.

Ситуация в мире

Россия в рейтинге ВОЗ занимает четвертое место по числу инфицированных. За последние сутки в стране зарегистрировали 27 328 заражений коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. До этого три дня подряд число новых случаев превышало 28 тысяч.

Можно считать, что Россия вышла на плато по коронавирусу, это важно для системы здравоохранения, сказал РИА Новости врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Относительная стабилизация суточного прироста позволяет соотнести число пациентов, которым требуется госпитализация, с количеством коек, аппаратуры, лекарств и врачей, "чтобы меньше людей в результате умирало", пояснил эксперт.

Спускаться с плато Россия начнет нескоро, считает Жемчугов. По его оценке, это произойдет, когда число переболевших или вакцинированных будет приближаться к 70%: "Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск".

Во Франции с 15 декабря вводится комендантский час с 20:00 до 6:00.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил на пресс-конференции, что комендантский час будет действовать и в новогоднюю ночь.

Кинотеатры, театры и музеи не откроются 15 декабря, как планировалось, а будут закрыты еще три недели — как минимум до 7 января, сообщил премьер. По его словам, французам разрешат перемещения по стране, за исключением ночного времени, когда будет действовать комендантский час. Кроме того, он предложил сохранить удаленку «везде, где это возможно». Бары и рестораны по-прежнему будут закрыты.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 2,3 млн, умерли более 56,9 тыс. человек. За последние сутки в стране выявлено 3 063 новых случаев инфицирования, скончался 371 человек.

В Испании эпидемия коронавируса пошла на спад, страна готовится к массовой вакцинации. К этому времени в Испании зафиксировано 1,75 миллиона заражений COVID-19, скончались более 48 человек.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что поддерживает начало массовой вакцинации населения от коронавируса в начале января. Об этом сообщает Еuro Weekly News.

Для начала вакцинации Европейское медицинское агентство должно утвердить вакцину от коронавируса 29 декабря.

По словам министра, он будет стремиться к тому, чтобы начать иммунизацию в Испании «с 4 или 5 января».

Илла добавил, что вакцин «хватит для каждого», но вакцинация будет происходить постепенно.

В Великобритании выявили новую, стремительно распространяющуюся мутацию коронавируса. По данным министерства здравоохранения, выявлено уже более тысячи инфицированных измененным вариантом вируса, их число растет. При этом пока нет данных о том, что мутировавший вирус приводит к более тяжелому течению заболевания.

Одновременно ведомство заявило, что из-за высоких показателей заражений коронавирусом в Лондоне и некоторых районах на юго-востоке Англии с 16 декабря значительно усиливаются ограничительные меры и вводится третья, наиболее высокая ступень угрозы распространения коронавируса. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил о быстром, экспоненциальном росте числа инфицированных в Лондоне, Кенте, ряде районов Эссекса и Хартфордшира. "Нам неизвестно, в какой мере это связано с новым вариантом (коронавируса - ред.). Но каковы бы ни были причины, нам необходимо принимать срочные и решительные меры", - подчеркнул он. В частности, будут закрыты кафе, рестораны, отели, театры и кинотеатры. Школы остаются открытыми.

Число инфицированных коронавирусом в Великобритании составляет уже 1,85 миллиона человек, жертвами вируса стали 64 170.

В Германии с начала пандемии выявлено 1,35 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались 22 106 человек.

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к гражданам страны с призывом "радикальным образом сократить контакты и встречи, чтобы разгрузить систему здравоохранения". Самое важное сейчас сохранить здоровье и жизни людей, подчеркнул он в видеообращении. "Ситуация крайне серьезна. Тысячи смертей за одну неделю и грозящее выйти из-под контроля распространение инфекции свидетельствуют о том, что нам не обойтись без решающих мер", - заявил далее Штайнмайер. В своем видеообращении он также поблагодарил врачей и медицинский персонал за их усилия в борьбе с пандемией. С 16 декабря в Германии будет действовать жесткий локдаун.

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По информации еженедельника Der Spiegel, министерство обороны ФРГ проверяет возможность проведения обязательной вакцинации для всех 180 тысяч военнослужащих бундесвера. С такой рекомендацией выступил около трех недель назад ответственный за прививочную кампанию генеральный врач бундесвера, указывает издание. В настоящее время от военнослужащих немецких вооруженных сил требуют наличие базовых прививок.

В Италии власти начинают вакцинацию населения от COVID-19. На Апеннинах подошли к грядущей вакцинации весьма творчески и неординарно, доверив строительство специальных павильонов для проведения массовых прививок гражданам именитому итальянскому архитектору Стефано Боэри - автору прогремевшего на весь мир миланского "Вертикального леса", сообщает «Российская газета». Прививочная кампания начнется в Италии уже в следующем месяце и в первую очередь затронет лиц, в наибольшей степени подверженных риску заражения (от медицинских работников и учителей до правоохранительных органов).

В ближайший месяц на главных площадях по всей стране возведут около 300 временных пунктов распространения вакцины, затем их число увеличится до 1500. Просторные павильоны (в них будет несколько помещений, включая зал ожидания), спроектированные гуру итальянской архитектуры Стефано Боэри, будут выполнены в форме первоцветов, возвещающих о начале весны и новой жизни. В качестве вариантов для реализации своей концепции Боэри рассматривал объятие и маску с крестом, но в итоге остановился на подснежниках. Именно они станут символом массовой вакцинации, которая пройдет под лозунгом "Италия возрождается с цветком".

Согласно расчетам итальянского правительства, большинство граждан страны будут привиты до сентября 2021 года. По словам Боэри, являющегося приверженцем устойчивого развития в архитектуре, после того как "миссия будет завершена", все павильоны, созданные из биоразлагаемых материалов, будут легко разобраны и уничтожены без нанесения ущерба окружающей среде.

В Италии на сегодняшний день 1,84 миллиона инфицированных, скончались от коронавируса 64 520 человек.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби началась прививочная кампания от коронавируса, при этом используется препарат китайского производителя Sinopharm. Вакцинация производится в не менее чем 45 больницах города. По официальным данным, прививки делаются бесплатно. Для получения защиты необходимо получение двух доз вакцины с интервалом в 21 день, отмечается далее. ОАЭ является одной из стран, которые участвовали в проведении третьей, заключительной фазы клинических испытаний китайской вакцины.

К этому времени в Объединенных Арабских эмиратах выявлено 185 тысяч случаев коронавируса, скончались 617 человек.

В Турции с 21:00 31 декабря по 05:00 4 января вводится комендантский час. Как объявил президент Тайип Эрдоган, такое решение принято на заседании правительства.

Ранее глава государства объявил о новых ограничениях из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Так, работу приостановили бани, сауны, бассейны, спортзалы. В торговые центры пускают определенное число покупателей и только по цифровому коду.

В будни с 21:00 до 05:00, а также с вечера пятницы до утра понедельника действует комендантский час.

Рестораны и кафе не работают, кроме обслуживания навынос.

В Турции за минувшие сутки выявили 29 617 случаев заражения коронавирусом, умерли 229 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Всего же в стране зафиксировано 1,78 миллиона заражения коронавирусом, скончались 15 977 человек.

Украина с 19 декабря вводит дополнительные ограничения. Среди прочего будет запрещено проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях в составе более одной группы или класса, проведение праздничных меропроиятий в развлекательных учреждениях, барах и ресторанах. Кроме того, будет ограничено число посетителей в музеях, запрещено обслуживание посетителей в заведениях общественного питания с 23 до 7 часов. В новогоднюю ночь бары, рестораны и кафе смогут работать до 1.00 первого января.

В стране показатель инфицирования приближается к миллиону – уже зафиксировано более 918 тысяч случав заражения коронавирусом, скончались 15 691 человек.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 15 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 191 063 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, выздоровел 161 681 пациент выздоровели, скончались 1839.

В карантине к этому времени находятся 986 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 912, в ковид-гостиницах – 2 886.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ