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Клетки коронавируса по микроскопом

Уничтожить COVID за две минуты? Вирусолог оценил способ ученых из США

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1575)
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Ранее о способности зубной пасты с цинком и оловом за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9 процента заявила группа ученых из США

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Распространившуюся информацию о способности зубной пасты с цинком и оловом за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9 процента оценил российский вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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Ранее к такому выводу пришла команда американских ученых, результаты их исследования опубликованы в British Dental Journal.

"Я это видел, читал... Если действительно это имеет место, так это очень хорошо. Конечно, ни в коем случае чистка зубов не может заменить все меры предосторожности", – сказал Зуев в интервью RT.

Врач пояснил, что следует серьезно относиться ко всем рекомендациям, а именно, носить средства индивидуальной защиты, соблюдать гигиену и социальную дистанцию.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1575)


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