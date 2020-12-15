Уничтожить COVID за две минуты? Вирусолог оценил способ ученых из США

Ранее о способности зубной пасты с цинком и оловом за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9 процента заявила группа ученых из США

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Распространившуюся информацию о способности зубной пасты с цинком и оловом за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9 процента оценил российский вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев.

Ранее к такому выводу пришла команда американских ученых, результаты их исследования опубликованы в British Dental Journal.

"Я это видел, читал... Если действительно это имеет место, так это очень хорошо. Конечно, ни в коем случае чистка зубов не может заменить все меры предосторожности", – сказал Зуев в интервью RT.

Врач пояснил, что следует серьезно относиться ко всем рекомендациям, а именно, носить средства индивидуальной защиты, соблюдать гигиену и социальную дистанцию.