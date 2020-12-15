В ВОЗ рассказали, сколько доз вакцины от коронавируса планируют получить за год

В организации отметили, что пока неизвестно, какая из вакцин окажется наиболее безопасной и эффективной, но успокаивает факт, что вакцины производятся на трех разных основах

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает к концу 2021 года получить два миллиарда вакцин от COVID-19, заявил на брифинге в пятницу старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард, руководитель работы Акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT). Об этом пишет РИА Новости.

"На данный момент мы работаем над тем, чтобы концу 2021 году получить два миллиарда вакцин. Возможно, больше, и надеемся, что раньше", – сказал он.

По его словам, пока неизвестно, какая из вакцин окажется наиболее безопасной и эффективной. Однако тот факт, что сегодня вакцины производятся на трех разных основах, указывает на то, что их количество в итоге может оказать больше, чем планировалось ранее.

"Есть свет в конце тоннеля. Используя вакцины, мы сможем создать защитный иммунитет от COVID-19. И особенно важно то, что мы можем сделать это с помощью вакцин на трех различных платформах. Это означает, что мы сможем получить больше продукта, чем мы рассчитывали. Но это долгий процесс", - добавил он.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ на 15 декабря, в мире выявлено 71,3 миллиона случаев коронавируса в мире, скончались свыше 1,6 миллиона человек.