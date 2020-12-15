19:33 15 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9954
  • 100 RUB4.5016
  • USD3.2889
Поиск
Вакцинация от коронавируса в Волгограде

В ВОЗ рассказали, сколько доз вакцины от коронавируса планируют получить за год

© photo: Sputnik / Kirill Braga
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1577)
57 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/18/250147001.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201215/250348227/V-VOZ-rasskazali-skolko-doz-vaktsin-ot-koronavirusa-planiruyut-poluchit-za-god.html

В организации отметили, что пока неизвестно, какая из вакцин окажется наиболее безопасной и эффективной, но успокаивает факт, что вакцины производятся на трех разных основах

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает к концу 2021 года получить два миллиарда вакцин от COVID-19, заявил на брифинге в пятницу старший советник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард, руководитель работы Акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT). Об этом пишет РИА Новости.

"На данный момент мы работаем над тем, чтобы концу 2021 году получить два миллиарда вакцин. Возможно, больше, и надеемся, что раньше", – сказал он.

По его словам, пока неизвестно, какая из вакцин окажется наиболее безопасной и эффективной. Однако тот факт, что сегодня вакцины производятся на трех разных основах, указывает на то, что их количество в итоге может оказать больше, чем планировалось ранее.

Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие в масках. Неправильное ношение
© Sputnik / STRINGER
О чем пишут грузинские газеты: как быстро вакцина сразит пандемию?

"Есть свет в конце тоннеля. Используя вакцины, мы сможем создать защитный иммунитет от COVID-19. И особенно важно то, что мы можем сделать это с помощью вакцин на трех различных платформах. Это означает, что мы сможем получить больше продукта, чем мы рассчитывали. Но это долгий процесс", - добавил он.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ на 15 декабря, в мире выявлено 71,3 миллиона случаев коронавируса в мире, скончались свыше 1,6 миллиона человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1577)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Огненное кольцо во время полного солнечного затмения в Аргентине
Последнее полное солнечное затмение года: когда в небе огненное кольцо - фото
Испытания Спутник V в Венесуэле: сын Мадуро привился российской вакциной
Испытания "Спутник V" в Венесуэле: сын Мадуро привился российской вакциной
Православный календарь на 2021 год
Православный календарь 2021 по месяцам
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться