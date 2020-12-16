Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 16 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 496 тысяч новых случаев заражения, скончались 8,4 тысячи человек

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 16 декабря ноября составило 71 581 532 человек, скончались 1 618 374, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 30 656 971, в Европе – 22 338 423, в Азии – 11 430 955.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 496 156, скончались 8 443 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 73 434 930 выявленных случаях инфицирования и 1 619 399 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 193 454, сообщает университет Джонса Хопкинса. По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 1 311 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Всего с начала эпидемии в США выявили более 16,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 303 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов.

Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, групповой иммунитет от COVID-19 потребует вакцинации до 85% населения.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии число инфицированных коронавирусом составляет 9,9 миллиона человек. Жертвами COVID-19 в стране стали 143 тысячи человек. По числу инфицированных Индия занимает второе место в мире.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Бразилии за сутки увеличилось более чем на 42 тысячи, скончались 964 пациента, следует из данных минздрава страны. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 6 970 034, число летальных исходов составляет 182 799. Излечились после заражения свыше шести миллионов человек.

Ситуация в мире

Россия в рейтинге ВОЗ занимает четвертое место по числу инфицированных. За последние сутки в стране зарегистрировали 26 902 заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявлено 2 682 866 случаев коронавируса и 47 410 смертей.

Южная Корея вновь зарегистрировала рекордные 1 078 случаев заражения COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 45 442, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании выросло на 18 450 за минувшие сутки, умерли 506 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 888 116 человек, умерли 64 908 заболевших.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 32 102, умерли 235 человек,. Это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего в стране зарегистрировано 1 898 447 случаев коронавируса и 16 881 летальных исходов.

В Греции за минувшие сутки выявили 1 240 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 126 372, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения. За минувшие сутки 98 человек умерли от коронавируса. Всего жертвами COVID-19 в стране стали 3 785 человек. Средний возраст умерших составил 79 лет.

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Беларуси за сутки выросло на 1 911, до 164 059, скончались еще девять человек, всего с начала распространения инфекции на территории страны умерли 1 282 пациента, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.

Япония обновила антирекорд по числу скончавшихся за сутки пациентов с подтвержденным коронавирусом: во вторник сообщается о 53 погибших, всего с начала эпидемии в Японии скончались 2 715 человек. За сутки в стране был подтвержден 2 431 новый случай заражения COVID-19, а общее число инфицированных составляет 185 444 человека.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Германии за последние сутки увеличилось на 14 432, скончались еще 500 человек. За всю пандемию в стране подтвердили 1,3 миллиона случаев COVID-19, более 22 тысяч человек скончались.

Иран зафиксировал гибель 223 человек от коронавирусной инфекции, выявлено 7 704 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 1 123 474, жертв – 52 670.

По данным на 15 декабря, в Швейцарии зарегистрирован 4 271 новый случай COVID-19, 103 человека скончались. С начала пандемии в Швейцарии заболели 388 828 человек, скончались 5 692.

Число скончавшихся от коронавируса в Австрии за последние сутки составило 118, выявлено 2 629 новых случаев, свидетельствуют данные МВД республики. С начала пандемии зафиксировали 327 679 больных коронавирусом, скончались 4 648 и выздоровели 287 750 человек.

По данным минздрава Польши, лабораторные исследования выявили 6 907 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 1 147 446. За сутки скончались 349 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев составило 23 309.

В Чехии за сутки выявлено 5 169 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 586,2 тысячи человек, из которых 511,7 тысячи выздоровели, а 9 743 скончались, причем более половины – в течение ноября и декабря.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 2 438, до 360 297, скончались пять пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 3 004, сообщает министерство здравоохранения.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине за сутки выросло на 8 416, скончались 233 человека, выздоровели 16 150 человек, сообщил во вторник министр здравоохранения страны Максим Степанов. По его словам, за все время пандемии на Украине заболели 909 082 человека, выздоровели 522 868 человек, летальных случаев – 15 480.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 15 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 194 900 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, выздоровел 164 786 пациент, скончались 1 883.

В карантине к этому времени находятся 969 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 6 710, в ковид-гостиницах – 2 734.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ