В Японии бушует птичий грипп – обнаружено два новых очага заболевания

Первые очаги птичьего гриппа были обнаружены в Японии в середине осени. На сегодня вирус найден в 11 из 47 префектур страны

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В Японии зафиксирована вспышка птичьего гриппа – два новых очага заболевания обнаружены в префектуре Коти и Кагава, сообщает агентство Киодо.

То есть вирус уже найден в 11 из 47 префектур страны. Отмечается, что в префектуре Кагава, в которой был выявлен первый в этом сезоне очаг заболевания, это уже 12-й по счету случай. В префектуре Коти начато уничтожение 32 тысяч кур, в Кагаве – 29 тысяч бройлеров.

Власти решили ввести карантин на перемещение кур и яиц в пределах 3-километровой зоны вокруг ферм, где были обнаружены очаги заболевания. Также нельзя вывозить кур и яйца за пределы 10-километровой зоны.

Сообщается, что до этого птичий грипп был обнаружен в префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма, Окаяма и Сига. Министерство сельского хозяйства ранее сообщало, что только за месяц с начала ноября, когда были выявлены первые случаи заболевания, по начало декабря в стране было уничтожено рекордное для страны число за один сезон – 2 миллиона птиц.

Первые очаги птичьего гриппа были обнаружены в Японии в начале ноября.