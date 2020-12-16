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Медики в защитных костюмах работают на месте, где была подтверждена вспышка вируса птичьего гриппа

В Японии бушует птичий грипп – обнаружено два новых очага заболевания

© REUTERS / KYODO
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Первые очаги птичьего гриппа были обнаружены в Японии в середине осени. На сегодня вирус найден в 11 из 47 префектур страны

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В Японии зафиксирована вспышка птичьего гриппа – два новых очага заболевания обнаружены в префектуре Коти и Кагава, сообщает агентство Киодо.

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То есть вирус уже найден в 11 из 47 префектур страны. Отмечается, что в префектуре Кагава, в которой был выявлен первый в этом сезоне очаг заболевания, это уже 12-й по счету случай. В префектуре Коти начато уничтожение 32 тысяч кур, в Кагаве – 29 тысяч бройлеров.

Власти решили ввести карантин на перемещение кур и яиц в пределах 3-километровой зоны вокруг ферм, где были обнаружены очаги заболевания. Также нельзя вывозить кур и яйца за пределы 10-километровой зоны.

Сообщается, что до этого птичий грипп был обнаружен в префектурах Кагава, Фукуока, Хёго, Миядзаки, Хиросима, Нара, Оита, Вакаяма, Окаяма и Сига. Министерство сельского хозяйства ранее сообщало, что только за месяц с начала ноября, когда были выявлены первые случаи заболевания, по начало декабря в стране было уничтожено рекордное для страны число за один сезон – 2 миллиона птиц.

Первые очаги птичьего гриппа были обнаружены в Японии в начале ноября.



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