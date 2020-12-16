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Количество новых случаев COVID-19 в мире за неделю побило все рекорды

© REUTERS / Aly Song
В мире
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Sputnik Грузия
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Вирус уже год как сотрясает планету, за это время заболевание унесло жизни почти 1,6 миллиона человек

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Число зарегистрированных во всем мире случаев заболевания COVID-19 за неделю повысилось на 4,3 миллиона, что вновь стало рекордным показателем, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, по статистике ВОЗ, за неделю с 7 по 13 декабря в мире выявили 4 329 927 новых случаев заражения, умерли еще 75 038 пациентов с диагнозом коронавирус.

Отмечается, что больше всего новых случаев, как и в прошлые недели, обнаружили в Северной и Южной Америке. В целом за семь дней там зарегистрировали свыше 2 миллионов новых заражений.

Общая цифра выявленных в мире случаев с начала пандемии, по данным ВОЗ, превысила 70 миллионов, скончались почти 1,6 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.



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