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В работе YouTube, Telegram и WhatsApp снова наблюдаются проблемы

© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201216/250357275/V-rabote-YouTube-Telegram-i-WhatsApp-snova-nablyudayutsya-problemy.html

В начале недели с проблемами столкнулись пользователи Google, Gmail и YouTube, сбои наблюдались по всему миру

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Пользователи Сети жалуются на проблемы в работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров WhatsApp и Telegram, следует из данных портала Downdetector. Об этом пишет РИА Новости.

Самая частая проблема на YouTube – невозможность посмотреть видео (об этом сообщили 64 процента пользователей), на работу сайта пожаловались 32 процента, еще три – на вход. Чаще всего жалобы поступали от жителей России, США и Японии.

Презентация нового сервиса Google в России
© photo: Sputnik / Valeriy Melnikov
В работе YouTube и других сервисов Google произошел глобальный сбой

Пользователи WhatsApp жалуются в основном на подключение к серверу (96 процентов). Кроме того, у некоторых не получается авторизоваться.

Около 88 процентов проблем с Telegram связано с подключением, еще 11 процентов – с отправкой сообщений.

Как следует из карты сбоев, чаще всего на работу мессенджеров жалуются жители Москвы.

В начале недели с проблемами столкнулись пользователи Google, Gmail и YouTube. Больше всего на работу этих сервисов жаловались в России, Нидерландах, Германии и еще некоторых европейских странах.



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