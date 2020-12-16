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Градусник в руках у врача

Чем сбить температуру при COVID-19? Ответ врача

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1580)
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Sputnik Грузия
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Этот жаропонижающий препарат универсален и, по словам медика, безопасен для беременных, кормящих женщин и детей

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Парацетамол – лучшее средство для того, что сбивать температуру при коронавирусе, считает телеведущая и врач Елена Малышева.

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Медик обратила внимание на универсальность этого препарата. "Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное – он разрешен бремененным и кормящим матерям", – пояснила Малышева в эфире Первого канала.

Врач отметила, что парацетамол – жаропонижающий препарат, безопасность которого для беременной, кормящей женщины и малыша или плода "доказана с самым высоким критерием".

При этом, по мнению Малышевой, аспирин опасен для детей младше 12 лет. "Он вызывает судороги, если его дают для снижения температуры", – говорит врач.

Еще один универсальный вариант, по словам Малышевой, это ибупрофен. Он подходит и взрослым, и детям.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1580)


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