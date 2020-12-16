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74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День третий

В ООН приняли проект российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма

© photo: Sputnik / POOL
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Sputnik Грузия
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Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Генассамблея ООН приняла большинством голосов российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредства РФ при организации.

Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За резолюцию проголосовали 130 государств. Против голосовали два – Украина и США, 51 государство воздержалось.

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Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Теги:
Россия, ГА ООН


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