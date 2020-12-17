Чем опасно неправильное ношение масок? Мнение врачей

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Неправильное использование масок может принести немало проблем и вреда здоровью. Особенно тщательно соблюдать правила ношения масок нужно людям, имеющим проблемы с кожей, а также страдающим аллергией. Об этом рассказали РБК эксперты-дерматологи.

Не носить одну и ту же одноразовую маску в течение дня, а менять ее раз в два-два с половиной часа, советует врач-дерматовенеролог ГБУЗ "МНПЦДК ДЗМ" Людмила Анохина. Кроме того, следует остерегаться окрашенных масок, потому что все это может спровоцировать воспаление, уверена медик.

В другом случае, если в маске скопился конденсат или появилась излишняя влага, то следует сменить ее, не дожидаясь истечения двух часов. Влажная среда, как пояснила специалист, является отличным условием для развития бактерий. Кроме того, она порекомендовала отказаться от жирного крема или слишком плотного тонального средства, чтобы не забивать поры, а также чаще увлажнять кожу.

При неправильном ношении маски у людей возникают проблемы в виде сухости и раздражения кожи, а также высыпаний, говорит врач-дерматолог Инна Петросова. "Люди спускают маску на подбородок, где происходит еще больше давления, и носят ее таким образом долгое время", – заявила она.

Медик предложила снимать маску с лица, а не сдвигать ее. Кроме того, она согласилась с мнением, что из-за скопившейся влажности маску надо чаще менять.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова обратила внимание на то, что ношение маски поверх косметики приводит к закупорке пор. Медик посоветовала тщательно умываться и очищать лицо от косметики, а также постоянно менять одноразовые маски и стирать тканевые. Также, по ее словам, можно отказаться от использования пудры и тональной основы.