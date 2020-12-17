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Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина

Путин назвал главной проблемой 2020 года пандемию коронавируса

© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
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По словам российского президента, уходящий был как хорошим, так и плохим – есть плюсы и минусы, как и во всех аспектах жизни

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции отметил, что в уходящем году были как минусы, так и плюсы, а главной проблемой является пандемия COVID-19.

Президент ответил на вопрос журналиста о том, как он в целом оценивает 2020 год – хорошим или плохим.

"Год был, ну, что значит плохой, это как погода – она бывает плохая и хорошая, но погода она и есть погода. Так и год – и плюсы есть, и минусы, как в жизни всегда. Этот год связан с проблемой, которая у всех на устах и которая всех нас беспокоит, – это пандемия коронавирусной инфекции. Это характерно не только для России, но и для всего мира. Эта пробелам наложила отпечаток на все стороны нашей жизни", – сказал Путин.

По его словам, пандемия – это локдауны, сокращение производства, перевозок, рабочих мест, падение доходов.

Прямая трансляция - большая пресс-конференция Владимира Путина
© video: Sputnik
Прямая трансляция – большая пресс-конференция Владимира Путина

"Но в то же время при всем огромном количестве проблем, а проблем море. Это океан, он по всему миру расплескался, можно с уверенностью сказать, что мы встретили эти проблемы достойно. Отчасти может быть даже лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики, развитием социальных служб и здравоохранения. Тем не менее, падение ВВП в России составило 3,6%. Это меньше, чем практически во всех ведущих странах Европы, меньше, чем в США", – заявил президент.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ на 17 декабря, в мире выявлено 72,1 миллиона случаев коронавируса, скончались свыше 1,6 миллиона человек.

Темы:
Новости из России (1508)
Теги:
Пресс-конференция, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Россия, Владимир Путин


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