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Приходская церковь святого Мартина в словенском городе Блед

Словения названа главным гастрономическим регионом Европы 2021 года

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201219/250393086/Sloveniya-nazvana-glavnym-gastronomicheskim-regionom-Evropy-2021-goda.html

По мнению экспертов, исключительно разнообразный ландшафт и природа повлияли на яркую культуру и гастрономию

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Словения была названа главным европейским гастрономическим регионом 2021 года, сообщает Lonely Planet.

Страна получила премию Международного института гастрономии, культуры, искусства и туризма (IGCAT). Для этого ей нужно было доказать, что она разработала достаточно гастрономических проектов и программ.

Это единственное европейское государство, которое соединяет Альпы, Средиземное море и Паннонскую равнину. По мнению экспертов, исключительно разнообразный ландшафт и природа повлияли на яркую культуру и гастрономию. Кулинарная философия здесь основана на принципе "сад к столу".

Недавно Словенский туристический совет запустил новый веб-сайт, который рассказывает об истории гастрономии в стране. Специальный раздел посвящен шеф-поварам, их связям с местными производителями и высококачественным ингредиентам словенских блюд.

Теги:
Европа, Словения


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