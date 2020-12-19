Словения названа главным гастрономическим регионом Европы 2021 года

По мнению экспертов, исключительно разнообразный ландшафт и природа повлияли на яркую культуру и гастрономию

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Словения была названа главным европейским гастрономическим регионом 2021 года, сообщает Lonely Planet.

Страна получила премию Международного института гастрономии, культуры, искусства и туризма (IGCAT). Для этого ей нужно было доказать, что она разработала достаточно гастрономических проектов и программ.

Это единственное европейское государство, которое соединяет Альпы, Средиземное море и Паннонскую равнину. По мнению экспертов, исключительно разнообразный ландшафт и природа повлияли на яркую культуру и гастрономию. Кулинарная философия здесь основана на принципе "сад к столу".

Недавно Словенский туристический совет запустил новый веб-сайт, который рассказывает об истории гастрономии в стране. Специальный раздел посвящен шеф-поварам, их связям с местными производителями и высококачественным ингредиентам словенских блюд.