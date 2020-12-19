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Вид на Землю с Международной космической станции. Архивное фото

В США официально появятся стражи космоса

© photo : NASA/JAXA
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201219/250394535/V-SShA-ofitsialno-poyavyatsya-strazhi-kosmosa.html

Такое название было выбрано для космических войск США по итогам опросов как внутри нового рода войск, так и среди общественности

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. В США появятся стражи космоса – так будут называть военнослужащих Космических сил, сообщил вице-президент Майк Пенс. Об этом пишет РИА Новости.

"Для меня большая честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами", - заявил Пенс на церемонии в Белом доме, где отмечали год с момента создания Космических сил.

Космические войска сообщили в Twitter, что это название было выбрано из сотен предложений и после опросов как внутри нового рода войск, так и среди общественности.

Название отсылает к фантастическим произведениям, таким как серия комиксов и фильмов о супергероях "Стражи Галактики".

Теги:
Космос, США


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