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Президент Франции Эммануэль Макрон

В Елисейском дворце рассказали о состоянии зараженного COVID-19 Макрона

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1597)
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У президента Франции Эммануэля Макрона выявили коронавирус, он вместе с супругой находится на самоизоляции

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное, сообщает Елисейский дворец. Об этом пишет РИА Новости.

"У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", — говорится в коммюнике.

Макрон проходит регулярные обследования, проводимые медицинской службой при президенте. Как отметили в администрации французского лидера, "их результаты обнадеживающие".

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photo: Salome Zourabichvili / FB
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Президент Франции сдал положительный тест на коронавирус в четверг. После этого он ушел на самоизоляцию в Версале и продолжает работать удаленно. Его супруга Брижит осталась в Елисейском дворце. У нее нет симптомов, а тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

По данным на 19 декабря, во Франции с начала пандемии зафиксировано 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 60 347 человек. Франция занимает 5 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1597)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Эммануэль Макрон


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