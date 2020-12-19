В Елисейском дворце рассказали о состоянии зараженного COVID-19 Макрона

У президента Франции Эммануэля Макрона выявили коронавирус, он вместе с супругой находится на самоизоляции

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное, сообщает Елисейский дворец. Об этом пишет РИА Новости.

"У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", — говорится в коммюнике.

Макрон проходит регулярные обследования, проводимые медицинской службой при президенте. Как отметили в администрации французского лидера, "их результаты обнадеживающие".

Президент Франции сдал положительный тест на коронавирус в четверг. После этого он ушел на самоизоляцию в Версале и продолжает работать удаленно. Его супруга Брижит осталась в Елисейском дворце. У нее нет симптомов, а тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

По данным на 19 декабря, во Франции с начала пандемии зафиксировано 2,5 миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 60 347 человек. Франция занимает 5 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.