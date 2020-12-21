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В Казахстане запустили производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201221/250408258/V-Kazakhstane-zapustili-proizvodstvo-rossiyskoy-vaktsiny-ot-koronavirusa-Sputnik-V.html

Вакциной, которая показала 95-процентную эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний, интересуется все больше стран

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. В Казахстане премьер-министр Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости.

Вакцина Спутник V доказала эффективность - видео
video: Ruptly / RT / пресс-служба БАЭС / Роспотребнадзор / @sputnikvaccine
Вакцина "Спутник V" доказала эффективность - видео

"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Вакцина показала 95-процентную эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.

Темы:
Новости из России (1515)


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