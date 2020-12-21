В Казахстане запустили производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Вакциной, которая показала 95-процентную эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний, интересуется все больше стран

ТБИЛИСИ, 21 дек - Sputnik. В Казахстане премьер-министр Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости.

"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V" в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Вакцина показала 95-процентную эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.