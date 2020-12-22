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Антарктида

Континентов без коронавируса больше нет - COVID-19 обнаружен в Антарктиде

© photo: Sputnik / Chistyakov
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1614)
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Вирус нашли у сотрудников антарктической исследовательской станции, однако работать она не прекратила

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. В Антарктиде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа - так COVID-19 охватил уже все континенты земного шара. Заболевание выявили на расположенной там чилийской исследовательской базе, сообщает газета Tercera со ссылкой на вооруженные силы страны.

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Выяснилась, что положительный результат на наличие коронавируса показали тесты у 36 человек, работавших на станции O'Higgins Riquelme. Среди них - 26 военнослужащих и десять гражданских сотрудников.

Отмечается, что на данный момент все зараженные эвакуированы в Чили и изолированы, ни у кого из них не наблюдается тяжелых симптомов течения болезни. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Заражены оказались и три человека команды корабля, который оказывал транспортные услуги базе.

Тем не менее, O'Higgins Riquelme продолжила работать – помещения были продезинфицированы, на базу направлена новая команда, которая прошла карантин и сдала отрицательные тесты.

O'Higgins Riquelme является постоянно укомплектованной чилийской исследовательской станцией в Антарктиде с самым продолжительным временем непрерывной эксплуатации и относится к сфере, курируемой вооруженными силами Чили. База находится на западе континента, ближе всего к ней расположен мыс Горн.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1614)


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