Континентов без коронавируса больше нет - COVID-19 обнаружен в Антарктиде

Вирус нашли у сотрудников антарктической исследовательской станции, однако работать она не прекратила

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. В Антарктиде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа - так COVID-19 охватил уже все континенты земного шара. Заболевание выявили на расположенной там чилийской исследовательской базе, сообщает газета Tercera со ссылкой на вооруженные силы страны.

Выяснилась, что положительный результат на наличие коронавируса показали тесты у 36 человек, работавших на станции O'Higgins Riquelme. Среди них - 26 военнослужащих и десять гражданских сотрудников.

Отмечается, что на данный момент все зараженные эвакуированы в Чили и изолированы, ни у кого из них не наблюдается тяжелых симптомов течения болезни. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Заражены оказались и три человека команды корабля, который оказывал транспортные услуги базе.

Тем не менее, O'Higgins Riquelme продолжила работать – помещения были продезинфицированы, на базу направлена новая команда, которая прошла карантин и сдала отрицательные тесты.

O'Higgins Riquelme является постоянно укомплектованной чилийской исследовательской станцией в Антарктиде с самым продолжительным временем непрерывной эксплуатации и относится к сфере, курируемой вооруженными силами Чили. База находится на западе континента, ближе всего к ней расположен мыс Горн.