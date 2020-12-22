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Отделение реанимации и интенсивной терапии, фото из архива

ВОЗ призвала страны сообщать об обнаружении "британского" штамма коронавируса

© AP Photo / Emrah Gurel
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1614)
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В Великобритании уверены, что этот тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендует всем государствам по возможности увеличить секвенирование вирусов SARS-CoV-2 и сообщать об обнаружении вызывающих озабоченность мутаций, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

"ВОЗ рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование вирусов SARS-CoV-2 и обмениваться данными о последовательностях на международном уровне, в частности, сообщать об обнаружении таких же вызывающих озабоченность мутаций", - сказала она.

Вуйнович довела до внимания рекомендации ВОЗ о том, чтобы применение всех базовых медико-санитарных и социальных мер продолжалось, включая тестирование и отслеживание контрактов с последующими изоляцией и карантином соответственно, а также индивидуальных мер защиты, таких как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски, когда необходимо.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Скорая медицинская помощь 112
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По этой причине множество стран объявило о приостановке авиа- и транпсортного сообщения с Великобританией. Накануне в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.

Глава британского минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19, по словам министра, эффективна против новой разновидности вируса.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1614)


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